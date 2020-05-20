Стало известно о решавшем вопрос выплат медикам во время лечения Мишустине

Премьер-министр России Михаил Мишустин лично решал вопрос стимулирующих выплат медикам, которые борются с коронавирусом, в то время, как сам проходил лечение от COVID-19. Об этом стало известно «Интерфаксу».

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Глава правительства, говорят источники агентства, взялся решать эту проблему сразу после того, как президент России Владимир Путин резко высказался об этой ситуации и назвал процедуру выплат «канителью». Решать вопрос помогла возможность видеоконференции — Мишустин потребовал от всех исполнителей, чтобы в течение суток были внесены изменения в соответствующее правительственное постановление и руководящие документы Минздрава, уточняет издание.

Уже в субботу, 16 мая, была устранена двусмысленность из-за которой выплаты должны были осуществляться по минутам и часам работы, а не за сам факт работы с коронавирусом, как этого требовал Путин. В тот же день, пишет «Интерфакс», федеральное казначейство начало перечислять дополнительные средства регионов для выплат президентских надбавок, которые по правильной схеме начались с понедельника, 18 мая.

В ходе совещания, которое прошло 19 мая, Путин вступился за обделенных деньгами медиков — он напомнил о сроках выплат врачам, работающим с коронавирусом. По словам российского лидера, все расчеты за апрель должны были завершиться до 15 мая. Кроме того, он отметил, что выплаты должны быть прозрачны и понятны.

О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля. В тот же день временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов. 19 мая глава государства подписал указ о признании утратившим силу документа от 30 апреля о назначении Белоусова. Таким образом Путин вернул Мишустину обязанности премьера. В тот же день глава правительства был выписан из больницы и приступил к работе.

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