Мишустин выписался из больницы и приступил к работе

Премьер-министр Михаил Мишустин выписался из больницы после успешного курса лечения коронавируса и приступил к работе, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину издание РБК во вторник, 19 мая.

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По словам Белякова, Мишустин с утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. В настоящий момент он готовится к совещанию с президентом Владимиром Путиным, добавил он.

Ранее во вторник глава государства подписал указ о признании утратившим силу документа от 30 апреля о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьера. Таким образом Путин вернул Мишустину обязанности премьера.

О заражении Мишустина новым коронавирусом стало известно 30 апреля. В тот же день временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов. Позже коронавирусом заразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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