Российских медиков заподозрили в экстремизме за видео об отсутствии доплат

В Абинске Краснодарского края фельдшеры записали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие доплат за работу с больными коронавирусной инфекцией, после чего их заподозрили в экстремизме и вызвали в прокуратуру и Следственный комитет (СК). Об этом рассказал изданию «Подъем» один из сотрудников скорой помощи.

По словам медика, пожаловаться на действия фельдшеров в надзорные ведомства и сообщить о том, что они якобы «подрывают работу скорой помощи», мог старший фельдшер. «Всех, кто был на видео, начали вызывать в прокуратуру, а затем в СК. Там спрашивали: "Почему вы считаете, что вам положены выплаты, возили ли вы covid-больных, откуда вы знаете, что они болели?" (...) После этого ко мне домой приехал опер и сказал: "Если это не прекратится, дальше будет работать ФСБ, они заинтересованы"», — рассказал медработник.

Собеседник издания добавил, что водителя скорой, который также был на видео, вызвали в прокуратуру 20 мая и якобы обвинили в организации экстремистской деятельности, пригрозив 12 годами тюрьмы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить до 15 мая выплату федеральной доплаты за апрель медикам, борющимся с инфекцией, и вести мониторинг ситуации. Выплаты полагаются не только врачам, но и медперсоналу, задействованному в работе с больными коронавирусной инфекцией. Путин также назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

Всего, по последним данным, в России выявили 308 705 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2972 летальных исхода и 85 392 случая выздоровления.

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