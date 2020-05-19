Российский главврач покривлялся в ответ на вопрос медиков о выплатах

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В Перми главный врач скорой помощи Юрий Катаев покривлялся в ответ на вопрос медиков о выплатах за работу с коронавирусом. Видео 18 мая опубликовало агентство URA.RU.

На записи слышно, что один из позвонивших пожаловался на неправильное начисление выплат врачам. В пример он привел Владимир, заявив, что врачи должны получить по 25 тысяч рублей, а средний медперсонал — по 11-12 тысяч. В этот момент Катаев начал жестикулировать и имитировать удары кулаком по столу. Сидевшая рядом глава краевого Минздрава Оксана Мелехова жестом показала ему, чтобы он прекратил это поведение.

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Источник URA.RU, близкий к руководству региона, сообщил, что врио губернатора Пермского края пока не видел запись, но ему «обязательно покажут» ролик. Катаев отказался комментировать свое поведение.

Оксана Мелехова позднее признала, что выплаты получили не все врачи. Глава Минздрава Пермского края связала это с технической ошибкой, сообщила «Комсомольская правда». Она рассказала, что выплаты должны были прийти врачам 15 мая. Она также объяснила, что они положены не всем сотрудникам, а лишь тем, кто непосредственно работает с коронавирусом. Мелехова также пообещала, что медработники получат выплаты 18 мая.

За главрача вступился председатель краевой организации профсоюза работников здравоохранения Геннадий Шабалин, передает радиостанция «Эхо Пермь». По его словам, Катаев «так эмоционально воспринял слова». Он также заявил, что считает вопрос в отношении медика несправедливым и призвал его простить.

18 мая премьер-министр России поручил за сутки решить проблемы с выплатами врачам. За три дня до этого, 15 мая, президент Владимир Путин потребовал в течение дня выделить деньги тем, кто работает с коронавирусом.

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