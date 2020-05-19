Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам

Если бы в постановлении правительства России о стимулирующих выплатах медикам и врачам изначально были прописаны понятные критерии, вопросов было бы меньше. С такой критикой в адрес властей выступил президент Владимир Путин в ходе совещания с кабмином и губернаторами. Трансляцию ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Не нужно ни на кого ничего перекладывать», — добавил глава государства.

В ходе совещания Путин также вступился за обделенных деньгами медиков — он напомнил о сроках выплат врачам, работающим с коронавирусом. По словам российского лидера, все расчеты за апрель должны были завершиться до 15 мая. Кроме того, он отметил, что выплаты должны быть прозрачны и понятны.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти снова дали один день на решение проблемы с выплатами врачам. Он подчеркнул, что замечания, высказанные президентом России Владимиром Путиным, надо устранить до 19 мая. За три дня до этого, 15 мая, Владимир Путин потребовал в течение дня выделить деньги тем, кто работает с заразившимися коронавирусной инфекцией.

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