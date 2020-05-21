Медикам Подмосковья предложили сервис для расчета надбавок за борьбу с COVID–19

Власти Подмосковья запустили сервис по определению точной суммы выплаты, которая полагается медицинским работникам региона за борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте областного правительства в четверг, 21 мая.

Врачи могут рассчитать размер полагающихся им выплат с помощью онлайн-калькулятора на сайте uslugi.mosreg.ru. Электронный инструмент учитывает условия трудового договора, количество плановых и фактических смен.

Сервис предоставляет подробную информацию по президентской, федеральной и региональной стимулирующим выплатам.

«Здесь можно также получить онлайн-выписку по надбавкам. Для этого заявитель должен иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации», — говорится в сообщении.

Накануне министр здравоохранения региона Светлана Стригункова сообщила, что общая сумма выплат медицинским работникам и другому персоналу, которые помогали пациентам с коронавирусом, на данный момент составила 2,311 миллиарда рублей.

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