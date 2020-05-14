Более двух миллионов жителей Подмосковья получат компенсации из-за пандемии

Различные денежные выплаты и компенсации, предусмотренные в связи с пандемией коронавируса, получат более двух миллионов жителей Подмосковья, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует ТАСС в четверг, 14 мая.

Она напомнила, что выплаты получают жителей старше 65 лет, семьи с детьми до трех лет и старше. Фаевская подчеркнула, что заявления на получение пособий можно подать в электронном виде.

По ее словам, заявление совсем не требуется в случае оформления пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет — выплаты перечислят автоматически. Министр уточнила, что в области увеличенное пособие смогут получить родители 45 тысяч детей.

Среди региональных мер поддержки — надбавка сотрудникам центров занятости и социальным работникам, выплаты людям старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Жители, потерявшие работу из-за коронавируса, могут получить ежемесячную выплату в размере до 15 тысяч рублей.

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