Врачам Подмосковья выплатили свыше двух миллиардов рублей за борьбу с Covid-19

Общая сумма выплат медицинским работникам и другому персоналу, которые помогали пациентам с коронавирусом, составила в Подмосковье 2,311 миллиарда рублей, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО.

Кроме того, региональную выплату данный момент получили свыше 28 тысяч медиков на общую сумму 1,115 миллиарда рублей, уточнила министр.

«Начисление выплат в условиях амбулаторно-поликлинической скорой помощи осуществляется за каждую смену в течение которой была оказана медицинская помощь пациенту либо с подверженным диагнозом Covid-19, либо с пневмонией по следующей формуле», — напомнила Стригункова.

19 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством напомнил, что выплаты медикам за работу с коронавирусом за апрель должны были завершиться до 15 мая. Он подчеркнул, что расчеты должны быть прозрачны и понятны.

Максимальный размер доплаты в месяц за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, составляет 80 тысяч рублей. Доплаты предусмотрены на апрель, май и июнь.

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