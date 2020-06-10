У российского медика похитили выплаченные ему за борьбу с коронавирусом надбавки

У фельдшера московской скорой помощи похитили с банковской карты выплаченные за борьбу с коронавирусом надбавки, а также собственные накопления общей суммой более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «LIFE SHOT».

Мошенники несколько дней звонили медику под видом службы безопасности банка и «предупреждали» о подозрительных операциях с его зарплатной картой. Фельдшер сообщал мошенникам все коды, которые те присылали на номер его телефона. После этого у медика перестало работать онлайн-приложение банка. Спустя несколько суток он смог проверить баланс , который оказался нулевым.

Также преступники успели оформить на мужчину онлайн-кредит на 700 тысяч рублей. В полиции потерпевший объяснил, что сильно выматывается на работе, поэтому не вникал в то, о чем его спрашивали «сотрудники банка» по телефону.

18 мая премьер-министр России Михаил Мишустин поручил за сутки решить проблемы с выплатами врачам. За три дня до этого, 15 мая, Владимир Путин потребовал в течение дня выделить деньги тем, кто работает с коронавирусной инфекцией.

Максимальный размер доплаты в месяц за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, составляет 80 тысяч рублей. Доплаты предусмотрены на апрель, май и июнь. В начале мая президент России Владимир Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!