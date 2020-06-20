Путин призвал поощрить прошедших «боевое крещение» молодых медиков

Президент России Владимир Путин призвал поощрить молодых медиков, работающих во время эпидемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Глава государства попросил правительство предложить конкретные механизмы поощрения этих граждан при продолжении учебы по специальности. Это могут быть льготы или другие преференции, отметил президент.

Путин добавил, что в период эпидемии на работу в больницы вышли более 15 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов. «Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии», — сказал он.

Ранее президент заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает, но необходимо продолжать вести борьбу. Российский лидер также посчитал необходимым сохранить на июль и август федеральные и региональные надбавки для медиков, которые борются с коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!