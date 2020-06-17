Песков рассказал о защищающих Путина от коронавируса «двух штуках» в Кремле

Для защиты президента Владимира Путина от коронавируса в Кремле и его резиденции в Ново-Огареве были установлены несколько дезинфекционных туннелей, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в среду, 17 июня.

«В Кремле их даже две штуки установлено», — отметил он, подтвердив соответствующие публикации в СМИ.

Накануне журналисты кремлевского пула сообщили, что в резиденции главы государства в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установлен специальный туннель, который дезинфицирует всех, кто через него проходит. Специальная система распыляет дезинфицирующий раствор на открытые участки тела и одежду.

В середине марта пресс-секретарь российского лидера заверил, что для защиты Путина делается все необходимое. Позже Путин выразил надежду, что ему не придется стать пациентом отделения для зараженных коронавирусом.

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