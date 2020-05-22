Путин понадеялся не стать пациентом с коронавирусом

Президент России Владимир Путин не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу. Об этом он сказал во время онлайн-общения с врачами. Трансляцию вел канал «Россия 24» на YouTube.

«Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь. Надеюсь, и не придется», — сказал Путин в ходе беседы с главврачом больницы №52 департамента здравоохранения Москвы Марьяной Лысенко.

«Не надо, Владимир Владимирович», — ответила ему собеседница.

Президент добавил, что некоторые его коллеги лежали в медучреждениях с COVID-19, и медики больницы №52 лечили их. Среди таких политиков он назвал министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

В ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке Путин поручил создать резервы к новой волне коронавируса, которая ожидается с октября по декабрь.

По данным на 22 мая, всего в России выявлено 326,5 тысячи случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период эпидемии умерло 3249 пациентов, выздоровело почти 100 тысяч человек.

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