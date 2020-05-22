Роспотребнадзор назвал долю имеющих иммунитет к коронавирусу врачей

Доля имеющим иммунитет к коронавирусу врачей составляет порядка 30 процентов в инфекционных больницах Москвы и не более 10 процентов — в детских. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Это показывает, что эти люди, во-первых, соблюдали режим и их не так много, во-вторых, иммунитет у этого количества людей сформирован», — констатировала Попова.

Помимо медработников, более 27 тысяч москвичей также сдали кровь на определение антител к коронавирусу в рамках исследования на иммунитет по случайной выборке. Массовое бесплатное тестирование началось в Москве 15 мая. Врачи используют ИФА-метод (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител —маркеров наличия COVID-19 и иммунитета к инфекции. Было проведено более 235 тысяч исследований, из них более 18 тысяч — для пациентов, лечащихся в отделениях не для зараженных COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зарегистрировано 150 летальных исходов, выздоровели 7144 человека. Всего на 22 мая в России 326 448 случаев заражения в 85 регионах, умерли 3249 пациентов, выздоровели — 99 825.

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