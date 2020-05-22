Лаборатория «Инвитро» раскрыла результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14 процентов россиян, которые сдавали тест в частной лаборатории «Инвитро», имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции. Такие результаты тестирования раскрыли в пресс-службе учреждения, передает РИА Новости.

Наличие таких антител (иммуноглобулинов G) позволяет определить, знаком ли организм с вирусом и выработались ли антитела, которые позволяют распознать его при повторной встрече. Положительный тест говорит о том, что в прошлом человек был инфицирован, но его организм сформировал специфический «иммунный ответ». Такие иммуноглобулины начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней после контакта с вирусом, однако факт их наличия не исключает риска повторного заражения.

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Всего анализы сдали более 40 тысяч человек. Более 47 процентов — в Москве и Московской области, 14,6 процентов — в Северо-Западном федеральном округе, 9,5 процентов — в Поволжье, 8,6 процентов — в Сибири и 7,9 процентов в Центральном федеральном округе.

Ранее 22 мая стало известно, что ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно протестировали на себе вакцину от коронавируса. Пока что вакцина официально находится на доклинических испытаниях, ее проверяют на приматах, поэтому ученые ввели ее себе самостоятельно.

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