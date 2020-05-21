Названо число сделавших тест на антитела к коронавирусу москвичей

Более 27 тысяч москвичей сдали кровь на определение антител к коронавирусу в рамках исследования на иммунитет по случайной выборке. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения, передает «Интерфакс».

Еще около 10 тысяч граждан записались на анализы на ближайшее время. Всего жителям Москвы было направлено около 300 тысяч приглашений на тестирование для выявления иммунитета в COVID-19. «Участники определяются методом случайной выборки среди всех возрастных групп и городских административных округов. Жителям, выбранным для исследования, приходит смс или e-mail», — сообщили в депздраве. При этом отмечается, что приглашение не приходят людям с подтвержденным коронавирусом и ОРВИ.

Массовое бесплатное тестирование началось в Москве 15 мая. Врачи используют ИФА-метод (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции). С начала применения методы было проведено более 235 тысяч исследований, из них более 18 тысяч — для пациентов, лечащихся в отделениях не для зараженных COVID-19.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин предположил, что тестирование жителей столицы на антитела к коронавирусу может начаться 27 мая. По его словам, власти Москвы будут приглашать по электронной записи москвичей для тестирования «по их желанию».

По данным на середину мая, в России менее чем у шести процентов граждан может быть иммунитет к коронавирусу. По состоянию на 20 мая, всего в России выявили уже 317 554 случая заражения коронавирусом, почти половина из них — в Москве (155 219). Вместе с тем данные оперштаба свидетельствуют о том, что шестой день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом в России не превышает 10 тысяч.

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