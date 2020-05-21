Москвичей с антителами к COVID-19 предложили изолировать после массовых тестов

Жителей Москвы с выявленными антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 могут обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию после прохождения массового тестирования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.

В документе не сказано, почему в таких случаях необходима изоляция. Однако там прописано, что наличие новой инфекции в организме возможно обнаружить «косвенно путем определения иммунного ответа хозяина». В первую очередь это касается людей, про которых нет данных о ранее перенесенном COVID-19.

В решении комитета говорится, что диагностика на антитела позволяет выявить бессимптомных носителей вируса и пациентов с

легким и среднетяжелым течением заболевания, которые сдали анализ не ранее чем через две недели после инфицирования.

Согласно рекомендациям, если показатель IgM (ранние антитела) оказывается больше единицы, это говорит о «стадии иммунологического ответа на вирус». В таком случае гражданин должен соблюдать двухнедельную изоляцию, в некоторых случаях трехнедельную. Если показатель IgG (поздние антитела) больше или равен десяти, то также рекомендована самоизоляция, если ранее человек не получал положительный тест на коронавирус.

В разговоре с изданием главврач медцентра «Лидер-Медицина» инфекционист Евгений Тимаков отметил, что изоляция после тестирования на IgM будет адекватным решением. Он усомнился, что обладателям поздних антител надо соблюдать ограничения, потому что обычно показатель IgG больше десяти говорит о перенесенной инфекции не менее месяца назад, и таких людей «можно кидать и в огонь, и в воду».

15 мая московские власти запустили бесплатное выборочное массовое тестирование на иммунитет к новой инфекции. С 16 мая анализ можно сдать платно в нескольких частных лабораториях.

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