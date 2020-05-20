Ученые усомнились в эффективности «стадного иммунитета»

Шведские ученые выразили сомнения в эффективности стратегии по формированию «стадного иммунитета». Об этом сообщает Reuters.

Согласно последним исследованиям, всего 7,3 процента жителей Стокгольма к концу апреля выработали антитела к коронавирусу. Многие эксперты ожидали, что намного больше граждан приобретут определенный иммунитет к заболеванию.

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Швеция, в отличие от большинства стран, не пошла по пути введения всеобщего карантина. В стране предпринимались в основном точечные меры по борьбе с распространением вируса. Большая часть предприятий, школ и ресторанов оставалась открытой во время эпидемии.

За неделю с 13 по 19 мая Швеция опередила все остальные страны Европы по числу новых смертей из-за коронавируса.

По последним данным, в Швеции зафиксировано более 31 тысячи случаев заражения вирусом. Всего в стране 3831 человек скончался в результате пандемии.

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