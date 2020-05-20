Швеция опередила все страны Европы по смертности из-за коронавируса

За неделю с 13 по 19 мая Швеция опередила все остальные страны Европы по числу новых смертей из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Our World in Data.

За этот период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 6,25. Для сравнения: в Великобритании он составляет 5,7, в Испании — 2,6, в Италии — 2,9, во Франции — 3,4.

По данным института Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано 30,7 тысячи случаев инфицирования коронавирусом нового типа; 3,7 тысячи смертей и 4,9 тысячи выздоровевших пациентов. Власти страны решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны, но, по некоторым прогнозам, экономический итог для Швеции будет таким же, как в других странах.

В мире коронавирусом заразились уже более 5 миллионов человек. Эпидемия унесла жизни более 323 тысяч людей, поправиться удалось более чем 1,7 миллиона больных.

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