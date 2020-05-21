Вирусолог заявил о пройденном пике и выходе России на плато по коронавирусу

Россия уже прошла пик и вышла на плато по коронавирусу, заявил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН.

По его словам, основным показателем при оценке ситуации с инфекцией в стране является ежесуточный прирост подтвержденных случаев заражения, который с начала мая стоит примерно на одном уровне.

«Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100 процентов, но похоже. И потихонечку будет снижаться», — сказал врач

19 мая глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в последние несколько дней Россия могла выйти на плато по распространению коронавирусной инфекции. Аналогичную точку зрения высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее стало известно, что в России пятый день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом не превышает 10 тысяч. По информации оперштаба, за последние сутки в стране выявили 8764 случая заражения коронавирусом. По данным на 19 мая, в стране зарегистрировали 9263 новых случая COVID-19, 18 мая сообщалось о 8926 случаях, 17 и 16 мая — о 9709 и 9200 случаях соответственно.

Всего, по последним данным, в России выявили 308 705 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2972 летальных исхода и 85 392 случая выздоровления.

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