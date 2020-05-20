Пятый день подряд в России выявили менее 10 тысяч случаев заражения COVID-19

В России пятый день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом не превышает 10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные в Telegram.

За последние сутки в стране выявили 8764 случая заражения коронавирусом. По данным на 19 мая, в стране зарегистрировали 9263 новых случая COVID-19, 18 мая сообщалось о 8926 случаях, 17 и 16 мая — о 9709 и 9200 случаях соответственно.

Большинство случаев фиксируется в Москве и Московской области.

Общее число зараженных с начала пандемии в России превысило 300 тысяч.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию.

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