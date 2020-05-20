Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса. Об этом пишет Spiegel.

Отмечается, что в некоторых городах региона ситуация сравнима с пиком эпидемии в США и Европе. Так, развитие эпидемической обстановки в столице Перу Лиме можно сопоставить с «худшим месяцем эпидемии в Париже». Бразильский Манаус с выросшей в три раза смертностью схож с Лондоном или Мадридом, а эквадорский портовый город Гуаякиль может превратиться «во второй Нью-Йорк» с пятикратным ростом числа умерших.

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Издание пишет, что в Бразилии из-за большого количества жертв вируса умерших начали хоронить в братских могилах в сложенных друг на друга гробах. Врачи предупреждают, что в стране может погибнуть до 100 тысяч человек вследствие недостаточно жестких карантинных мер и несерьезного отношения властей к происходящему.

На данный момент Бразилия входит в тройку лидеров рейтинга по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом, уступая лишь США и России. В латиноамериканской стране, согласно официальной статистике, зафиксировано 271,8 тысячи случаев заражения, умерли 17 983 пациента. По некоторым эпидемиологическим моделям, фактическое число смертей может быть в пятнадцать раз больше официального показателя, утверждает Spiegel.

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