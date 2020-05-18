В Бразилии насчитали 3,5 миллиона зараженных коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Бразилии на самом деле может достигать уже более 3,5 миллиона человек. Об этом заявил сотрудник Медицинской школы Университета Сан-Паулу Доминго Алвес, передает The Sun.

Как отметил эксперт, хотя, по официальным данным министерства здравоохранения Бразилии, в стране насчитывается около 241 тысячи инфицированных, в действительности их может быть в 15 раз больше. В частности, это связано с тем, что в Бразилии проводится недостаточно тестов на выявление коронавируса. Так, к концу прошлой недели в стране были получены результаты всего около 338 тысяч тестирований, и еще примерно 145 тысяч сдавших анализ на инфекцию ожидали своих результатов, в то время как и в Италии, и в Испании, которые Бразилия уже опережает по числу случаев заражения, проверили на коронавирус около 2 миллионов человек каждая.

Как отмечает издание, Бразилия также уже сейчас находится на шестом месте в мире по количеству летальных исходов, связанных с коронавирусом, — число умерших пациентов, согласно официальной статистике, превысило 16 тысяч. Однако даже эти цифры могут быть «лишь верхушкой айсберга», считает The Sun. Главы бразильских городов сообщают, что государственные медучреждения работают на пределе возможностей и в скором времени будут переполнены, а местные жители жалуются, что в некоторых случаях трупы умерших не могут убрать с улиц в течение 30 часов. Особо тяжело складывается ситуация в джунглях Амазонки, где коронавирусом могут быть уничтожены целые племена, и в фавелах крупных городов.

В то же время президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает игнорировать просьбы глав городов и регионов о введении режима самоизоляции и закрытии магазинов и ресторанов. Более того, он призывает жителей не обращать внимания на попытки местных властей ввести подобные ограничения и участвует в массовых мероприятиях, в ходе которых тесно общается с гражданами. По словам бразильского лидера, полная изоляция может привести к росту безработицы, нищеты и голода, что гораздо опаснее, чем коронавирус, который, по его мнению, сравним с «легким гриппом».

В конце марта Болсонару заявил, что у бразильцев есть особый иммунитет к коронавирусу. По его словам, его народу ничего не угрожает, так как многие уже переболели COVID-19 и поэтому у них выработались антитела, которые помогают вирусу не распространяться. В частности, президент привел в пример некоторых граждан, которые «прыгают в канализацию, и с ними ничего не происходит».

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