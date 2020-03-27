Президент Бразилии рассказал об иммунитете нации к коронавирусу

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал об иммунитете нации к коронавирусу. Об этом сообщает The Guardian.
Бразильский лидер уверен, что его народу ничего не угрожает, так как многие уже переболели COVID-19, и поэтому у них выработались антитела, которые помогают вирусу не распространяться. Так, он привел в пример некоторых граждан, которые «прыгают в канализацию, и с ними ничего не происходит».
Всего в Бразилии выявлено 2985 случаев заражения коронавирусом, 77 человек умерли, вылечились только шесть человек.
Ранее Болсонару выступил против карантинных мер. Он раскритиковал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу, призвав их вернуться к нормальности. «В группе риска люди за 60. Зачем закрывать школы?» — задался вопросом президент.
По последним данным, в мире выявлено свыше 537 тысячи инфицированных коронавирусом; 24 тысячи человек погибли, 123 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения