Четвертый посещавший Трампа делегат из Бразилии заразился коронавирусом

Четвертый человек из делегации бразильского президента Жаира Болсонару, посещавшей президента США Дональда Трампа, получил положительные анализы на коронавирус. Об этом сообщает газета Estadão.

Инфекция подтвердилась у сенатора Нельсиньо Трада, а ранее у поверенного в делах посла Бразилии в США Нестора Фостера. Оба они сидели с Трампом за одним столом.

Ранее коронавирус нашли у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена и у адвоката Карина Куфа, которые также входили в состав делегации. Президент Бразилии в данный момент помещен под наблюдение, он опроверг появившиеся сообщения о том, что тоже заражен.

По последним данным, в Бразилии подтвержден 151 случай инцифирования коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. В США уже более двух тысяч подтвержденных случаев заражения, Трамп объявил режим ЧС.

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