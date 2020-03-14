В США разработают сайт для проверки на коронавирус

В США при поддержке компании Google будет разработан сайт, позволяющий пользователям самостоятельно проверить наличие симптомов коронавируса. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп, передает Bloomberg.

По его словам, на сайте можно будет заполнить онлайн-опросник, по результатам которого станет известно, нужно ли гражданам проходить тест на коронавирус. Тесты можно будет сделать на парковках супермаркетов Walmart и Target. Как именно будет работать сайт и когда его запустят, президент не пояснил.

Соответствующее заявление Трамп сделал на пресс-конференции, на которой сообщил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса. По данным Wired, руководство Google не знала, что президент во время своего выступления анонсирует разработку сайта. По его словам, разработкой занимается не Google, а Verily — исследовательская организация в составе Alphabet.

По последним данным, число зафиксированных в США случаев заражения новым коронавирусом составило 2033, умерли 47 человек. На данный момент коронавирус диагностирован в 48 штатах.

11 марта генеральный директор Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Сейчас случаи заражения зафиксированы в более чем 100 странах. В мире официально зафиксирована 5 401 жертва коронавирусной инфекции, более 144 тысяч случаев заражения, более 70 тысяч вылечившихся.

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