Министр здравоохранения Бразилии уволился в разгар эпидемии коронавируса

Министр здравоохранения Бразилии Нельсон Тейч уволился в разгар эпидемии коронавируса. Он пробыл на должности около месяца, передает Reuters.

Отмечается, что у Тейча были напряженные отношения с президентом страны Жаиром Болсонару. Министр покинул пост, несмотря на огромный прирост заражений: за последние сутки зафиксировано 13 944 случая (самый большой показатель с начала эпидемии).

27 марта Болсонару рассказал об иммунитете нации к коронавирусу. Он посчитал, что его народу ничего не угрожает, так как многие уже переболели COVID-19 и поэтому у них выработались антитела, которые помогают вирусу не распространяться. Так, президент привел в пример некоторых граждан, которые «прыгают в канализацию, и с ними ничего не происходит».

При этом Бразилия уже обогнала Германию и Францию по числу заражений: там уже больше 206 тысяч инфицирований, 14,1 тысячи человек погибли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!