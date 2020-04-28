Подсчитано число готовых покинуть дома после окончания эпидемии коронавируса

Большая часть опрощенных по всему миру не готовы спокойно покинуть дома после окончания эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные британской компании Ipsos MORI, занимающейся исследованием общественного мнения.

Жители 12 из 14 стран, где проводились опросы, не хотят покидать дома даже после снятия карантина и других ограничений. Самое большое число зафиксировано в Индии (78 процентов опрошенных), на втором месте — Япония (77 процентов), а на третьем — Китай (72 процента). Большинство жителей Великобритании, Мексики, Бразилии и Канады также будут опасаться за свое здоровье даже после эпидемии.

При этом меньше всего тех, кто боится выйти из дома после пандемии, в России (37 процентов), Франции и Австралии (по 32 процента).

По последним данным, в мире более трех миллионов человек заражены коронавирусом; 212 тысяч человек умерли, 906 тысяч — вылечились.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



