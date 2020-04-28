Противница карантина заразилась коронавирусом

Противница карантина, активистка движения ReOpen NC («Откройте Северную Каролину») Одри Уитлок заразилась коронавирусом. Об этом сообщил репортер Джона Каплан в своем Twitter.

«Как бессимптомный пациент с положительным анализом на COVID-19, я столкнулась с другой проблемой — лечением. Поскольку это инфекционное заболевание, меня вынудили остаться дома на две недели», — рассказала Уитлок. Издание The News & Observer пишет, что активистка подтвердила диагноз, но отказалась давать другие комментарии. В частности, Уитлок не ответила на вопрос о том, участвовала ли она в недавних массовых протестах в городе Роли (штат Северная Каролина).

Противница карантинных мер создала сообщество ReOpen NC в начале апреля. На его акциях в Северной Каролине собиралось около 400 человек, участники требовали снять карантин и позволить им выйти на работу.

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Волна протестов с требованием отменить карантин и возвратиться к нормальной жизни прошла в США 19 апреля. Сотни американцев вышли на митинги в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине. Протестующие требовали возвращения на работу и заявляли о нарушении конституционных прав.

Газета Washington Post назвала организаторами акций ультраправую группировку из Миннесоты, главой которой является борец за свободное ношение оружия Бен Дорр.

По последним данным, более 988,4 тысячи человек в США заражены коронавирусом. 56,2 тысячи человек погибли, а 111,5 тысячи вылечились.

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