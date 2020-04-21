Коронавирус сравнили со Второй мировой войной

Губернатор Мичигана и член Демократической партии США Гретхен Уитмер прокомментировала протесты против самоизоляции. Запись ее выступления опубликовало издание The Hill в своем Twitter.

Она также сравнила эпидемиологическую ситуацию с войной. «Во время Второй мировой войны не было людей, выстроившихся у Капитолия, чтобы выразить протест... Им пришлось бросить все, что они делали, строить самолеты или танки и питаться по карточкам», — заявила Уитмер.

Волна протестов с требованием отменить карантин и возвратиться к нормальной жизни прошла в США 19 апреля. Сотни американцев вышли на митинги в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине. Протестующие требовали возвращения на работу и заявляли о нарушении конституционных прав.

Газета Washington Post назвала организаторами акций ультраправую группировку из Миннесоты, главой которой является борец за свободное ношение оружия Бен Дорр.

По последним данным, в США более 790 тысяч инфицированных коронавирусом, 42,2 тысячи человек погибли, а 52,1 тысяча — вылечились.

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