Бразилия сместила Британию с третьего места по числу заразившихся коронавирусом

Бразилия встала на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сместив с него Британию. Об этом свидетельствуют данные с сайта американского Университета Джонса Хопкинса.

В стране зафиксировано более 255 тысяч зараженных. Таким образом Бразилию по этому показателю опережают только Россия, где выявлено 299 тысяч инфицированных, и США с более чем 1,5 миллиона. Сразу за Бразилией следуют страны Западной Европы: Испания, Италия, Франция и Германия. Всего инфекцию обнаружили у более чем 4,8 миллиона человек.

Бразильские власти сообщают о 16,8 тысячи смертей из-за COVID-19. По этому показателю страна находится на шестом месте среди государств мира. По официальным данным, болезнь унесла жизни более 318,7 тысячи человек.

18 мая бразильский медицинский эксперт высказал свои опасения по поводу реального числа заболевших в стране: по его мнению, их может быть уже более 3,5 миллиона, но у властей не хватает тестов, чтобы выявить всех инфицированных.

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