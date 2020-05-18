Путин заявил о сохранении опасности распространения коронавируса в России

Опасность распространения коронавируса сохраняется по всей стране, несмотря на стабилизацию, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с руководством и общественностью Дагестана. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 18 мая.

Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане складывается непросто. По его словам, число смертей от коронавируса в Дагестане растет в том числе из-за позднего обращения к врачам и самолечения.

Ранее в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 27 субъектов РФ готовы к смягчению ограничений, введенных из-за коронавируса. По его словам, в этих регионах наблюдается очень низкий прирост заболеваемости.

О стабилизации ситуации с коронавирусом в стране заявила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что исключение составляют семь регионов.

За минувшие сутки в России выявлено 8926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Впервые суточный прирост зараженных составил менее девяти тысяч человек.

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