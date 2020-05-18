Путин назвал причины высокой смертности от коронавируса в Дагестане

Число смертей от коронавируса в Дагестане растет в том числе из-за позднего обращения к врачам и самолечения. Причины высокой смертности в республике назвал президент России Владимир Путин во время совещания с руководством и общественностью региона, передает ТАСС.

Во встрече в режиме видеоконференции также участвуют вице-премьер России Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава государства пообещал, что Дагестан получит всю необходимую помощь для борьбы с коронавирусом. Он призвал максимально быстро решить вопрос с нехваткой тест-систем, оборудования и врачей.

Со ссылкой на местных жителей Путин рассказал, что в регионе не всегда можно получить медицинскую помощь. Он также распорядился проанализировать, как исполняются рекомендации по ограничениям.

В субботу, 16 мая, глава дагестанского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов во время прямого эфира в Instagram сообщил, что в республике более 40 врачей умерли от внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции. Он также рассказал, что в Дагестане пневмонией и COVID-19 болеют свыше 13 тысяч человек.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 18 мая в Дагестане зарегистрировано 3460 случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!