В Роспотребнадзоре заявили о регионах с нестабильной ситуацией с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России не стабилизировалась максимум в семи регионах. Об этом в понедельник, 18 мая, она рассказала в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«У нас есть считаное количество регионов, которые в результате определенных вспышек и прошедших раньше и зарегистрированных ярких нарушений режима сегодня не входят в число регионов со стабильной эпидситуацией», — отметила глава надзорного органа.

Попова подчеркнула, что устойчивость тенденции к снижению инфицирования новым вирусом зависит от соблюдения режима самоизоляции на майских.

17 мая глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста распространения коронавируса в стране. По ее словам, стабилизация ситуации наблюдается во всех субъектах России.

За минувшие сутки в России выявлено 8926 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Впервые суточный прирост зараженных составил менее девяти тысяч человек.

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