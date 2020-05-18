Роспотребнадзор анонсировал обязательное ношение масок во всем транспорте

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы всех видов транспорта в условиях распространения коронавируса, проинформировала глава ведомства Анна Попова. Ее цитирует ТАСС в понедельник, 18 мая.

По ее словам, масочный режим будет предусмотрен для всех.

Рекомендации Роспотребнадзора предполагают контроль температуры сотрудников и пассажиров, а также соблюдение социальной дистанции. Кроме того, использовать маски и перчатки обязаны и члены авиаэкипажей.

17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об остановке роста распространения коронавируса в стране. По ее словам, стабилизация ситуации наблюдается во всех субъектах России.

За минувшие сутки в России выявлено 8926 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 81 регионе. Впервые суточный прирост зараженных составил менее девяти тысяч человек.

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