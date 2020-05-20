Названа цель России в эпоху постпандемии

В период пандемии коронавируса и эпоху постпандемии Россия должна вести повсеместную работу по повышению качества высшего образования и развитию науки. Такую цель в интервью ТАСС назвал академик РАН, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.

По его словам, в России необходимо создать гораздо более плотную интеллектуальную среду, развивая все образовательные учреждения разом, а не только несколько ведущих. «Нужна конкуренция между университетами и исследовательскими центрами», — отметил академик.

Торкунов воздержался от ответа на вопрос о том, произойдет ли в России массовый переход на онлайн-обучение, но пообещал, что вернется к этой теме через полгода-год.

Во многих российских вузах все очные занятия, включая лекционные и практические, были перенесены в онлайн-формат из-за распространения коронавируса по рекомендации Минобрнауки. Как заявлял глава министерства Валерий Фальков, в такой режим обучения перешли порядка 80 процентов всех высших учебных заведений страны, из подведомственных Минобрнауки — 100 процентов, писал «Интерфакс».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!