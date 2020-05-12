В России спрогнозировали рост уровня образования благодаря коронавирусу

В России благодаря пандемии коронавируса может произойти рост уровня образования среди граждан. Такой прогноз сделали представители сервисов услуг YouDo и Avito, пишет газета «Известия».

По данным сервисов, россияне во время действия ограничений, введенных для борьбы с распространением инфекции, занимаются самообразованием и онлайн-консультациями, а также ищут дополнительные источники дохода.

Так, в апреле, который полностью был нерабочим, спрос на репетиторов вырос в полтора-два раза по сравнению с мартом. Соответствующие запросы популярны у студентов, желающих подготовиться к экзаменам, а также прогрессировать в изучении иностранных языков.

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Кроме того, наметился рост спроса на репетиторов со стороны родителей школьников, которые хотят поднять уровень знаний у своих детей по таким предметам, как, например, математика, физика, история и география.

Благодаря пандемии коронавируса, как считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов, большинство россиян осознали, что на самом деле могут работать удаленно. Такой же точки зрения придерживается футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данила Медведев.

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