Предсказана жизнь России после коронавируса

Футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данила Медведев предсказал, какой будет жизнь в России после пандемии коронавируса, если она растянется на годы. Свои прогнозы он высказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, люди начнут больше работать удаленно и уезжать в деревни, они поймут, что нет смысла платить за дорогую квартиру в центре крупного города, «если все равно работаешь через видеосвязь». У тех, кто продолжит жить в городе, войдут в привычку такие вещи, как «утренняя гимнастика по интернету».

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«Кто-то разведется, кто-то съедет, будут какие-то другие кризисные ситуации, но в целом может оказаться так, что мы поймем, что строить из планеты муравейник, где все постоянно зачем-то бегут, не самое правильное решение», — отметил Медведев.

Пандемия коронавируса и вынужденный переход на удаленный формат работы, по его мнению, показали, что поездки в офис и авиаперелеты зачастую «просто бесполезны». «Выясняется, что всем этим людям по-настоящему не нужно никуда мотаться, достаточно просто связаться по видеосвязи», — добавил он.

По мнению Медведева, как только будет создана платформа для организации сложной работы удаленно, то можно будет полностью переходить на распределенную работу. «Причем это не удаленная работа как таковая, а именно распределенная, когда сто или тысячу человек мы можем вовлечь в единый интеллектуальный процесс», — сказал футуролог.

В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч. Более 10 тысяч из них выздоровели, 972 пациента скончались. Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 миллиона, на утро 29 апреля оно составляет 3 116 680.

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