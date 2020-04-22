Коронавирус сделал мир чище — ограничения, введенные из-за его распространения, помогли очистить воздух в наиболее загрязненных городах планеты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет швейцарской компании-производителя систем очистки воздуха IQAir.

По данным организации, сокращение международного авиасообщения и другие ограничительные меры способствовали снижению массовой концентрации в воздухе твердых частиц PM 2.5 (от англ. particulate matter — прим. «Ленты.ру») в таких крупных городах, как Дели, Сеул, Лос-Анджелес и Нью-Йорк.

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В самой загрязненной столице мира Нью-Дели (Индия) наблюдалось снижение уровня загрязнения воздуха на 60 процентов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял решение о закрытии границ, приостановлении деятельности общественного транспорта, а также ввел всеобщий карантин для 1,3 миллиарда жителей страны, которым было запрещено покидать свои дома.

В Сеуле отмечалось уменьшение загрязнения воздуха на 54 процента ввиду оперативной реакции правительства на растущее число случаев заболевания в стране. Южная Корея ввела нестрогий режим социального дистанцирования и призвала граждан по возможности перейти на удаленную работу.

Исследование также показало, что качество воздуха улучшилось в Западном полушарии. В американских мегаполисах Лос-Анджелесе и Нью-Йорке уровень загрязнения воздуха снизился на 31 и 25 процентов соответственно. В бразильском Сан-Паулу — на 32 процента. Европа продемонстрировала более скромные результаты. Так, уровень загрязнения воздуха в Лондоне снизился на 9 процентов, в Мадриде — на 11.

Эпицентром первоначальной вспышки коронавируса стал китайский город Ухань. В результате введенного в городе 10-недельного карантина уровень концентрации твердых частиц PM 2.5 снизился на 44 процента по сравнению с 2019 годом.

Ограничительные меры оказали благоприятное воздействие на экологию во всем мире. Ранее сообщалось, что благодаря карантину и остановке туристического потока вода в каналах Венеции существенно очистилась и туда вернулись лебеди.

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