В России появился «Ад» — именно такую табличку установили при въезде в Красноярск. Люди недовольны экологической ситуацией в городе и решили таким образом привлечь внимание общественности. Об этом сообщила партия «Зеленая альтернатива» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Активисты взяли на себя ответственность за переименование еще шести городов: Красноярска, Сыктывкара, Челябинска, Липецка, Воскресенска и Люберец. «Всем им куда больше подходит одно общее говорящее название, подчеркивающее суть местной "экологической достопримечательности" в каждом из них», — заявили представители организации. Речь идет о вредных производствах или строительстве мусоросжигающих заводов вопреки желанию местных жителей.

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Красноярцы давно требуют от местных властей принять меры, которые заставят промышленные предприятия снизить объем вредных выбросов. Их настолько много, что в городе периодически официально объявляется режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), также известный как «черное небо». Граждане настаивают и на усилении контроля за здоровьем детей в образовательных учреждениях, на ограничении их пребывания на улице во время НМУ, а также на установке фильтров для очистки воздуха в помещениях.

Согласно рейтингу IQAir компании AirVisual, 17 февраля 2020 года Красноярск оказался первым среди крупнейших городов мира по уровню загрязнения воздуха.

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