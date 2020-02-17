Российский город оказался первым в мире по грязному воздуху

Красноярск оказался первым среди крупнейших городов мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом говорится в рейтинге IQAir компании AirVisual на момент публикации новости в 15 часов, 17 февраля.

Данному показателю — 254 — соответствует оценка «очень нездоровый воздух». Также в пятерку вошли Мумбаи (Индия, уровень загрязнения 185), Дакка (Бангладеш, 183), Улан-Батор (Монголия, 175) и Калькутта (Индия, 167).

В России больше всего городов с грязным воздухом находится в Сибири. В частности, сюда относятся Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Новокузнецк, Улан-Удэ, Чита и другие.

Ранее эксперты Росгидромета назвали главные факторы, повышающие риск смерти — это плохое питание, курение, повышенное кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и загрязнение воздуха. Плохая экологическая обстановка сказывается на демографии, может снизить производительность труда и среднюю продолжительность жизни.

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