Россиянам назвали пять повышающих риск смерти факторов

Ученые перечислили факторы, которые повышают риск смерти человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодник «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», подготовленный сотрудниками Государственной геофизической обсерватории имени Воейкова (структурное подразделение Росгидромета).

Среди факторов, повышающих риск смерти, оказались плохое питание, курение, повышенное кровяное давление, высокий уровень сахара в крови и загрязнение воздуха. В документе указано, что грязный воздух — это пятый по значимости фактор риска смертности во всем мире. Он негативно отражается на демографии, может снизить производительность труда и среднюю продолжительность жизни.

В 2018 году превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха зарегистрировано в 89 процентах российских городов. При этом, по данным обсерватории, за последние пять лет качество воздуха в стране в целом улучшалось, происходило снижение средней концентрации основных загрязняющих веществ.

Ранее Институт показателей и оценки здоровья некоммерческой организации Health Effects Institute включил Россию в десятку стран-лидеров по уровню смертности из-за грязного воздуха. В 2017 году по этой причине умерло 99 тысяч россиян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!