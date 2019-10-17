Российский воздух еще больше «насытится» формальдегидом

Глобальное потепление спровоцирует рост концентрации загрязняющих соединений в воздухе российских городов, передает РИА Новости заявление заведующей лабораторией моделирования и прогноза загрязнения атмосферы Главной геофизической обсерватории (ГГО) Ирины Смирновой.

«Вторичных примесей, образующихся в атмосфере в результате химических реакций (диоксид азота, озон, формальдегид), будет больше. Например, при увеличении температуры атмосферного воздуха растет концентрация формальдегида. (…) Теоретически, потепление воздуха даст нам рост концентрации формальдегида, что уже наблюдается, за последние годы средняя по стране концентрация возросла», — сказала ученый.

Смирнова уточнила, что источниками формальдегида в воздухе выступают промышленные предприятия и транспорт. Также данное соединение образуется в загрязненной атмосфере в результате химических реакций, протекающих под действием солнечной радиации. Возможное увеличение концентрации формальдегида ученый оценила в 2-10 микрограммов в кубическом метре. Согласно Смирновой, снижению содержания вредных веществ в атмосфере способствуют дожди.

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В сентябре 2015 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на высокий уровень содержания формальдегида в кабинетах Госдумы.

Формальдегид считается потенциально канцерогенным для человека соединением. Прием внутрь 60-90 миллилитров соединения приводит к смерти. Признаками хронического отравления формальдегидом являются, в частности, похудение, головные боли и плохой сон. Среднесуточная предельно допустимая концентрация соединения для атмосферного воздуха населенных мест и закрытых помещений — 0,01 миллиграмма в кубическом метре.

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