Названы российские города с самым загрязненным воздухом

Министерство природы назвало города в России с самым загрязненным воздухом. Об этом говорится в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», опубликованного на сайте ведомства.

Согласно отчету, больше всего городов с грязным воздухом — 57 процентов — находится в Сибирском федеральном округе. В частности, в этот список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ, Чита и другие города.

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Уровень загрязнения почв хуже всего в городах Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербурге — он в три раза выше среднего по стране. В список проблемных попали Кировская, Челябинская и Свердловская области, Забайкалье, Северная Осетия, а также Красноярский край. Ситуация с микробиологическим загрязнением почвы остается тяжелой на всей территории страны.

В августе россияне назвали самые грязные города страны. Ими были признаны Архангельск и Каменск-Шахтинский в Ростовской области. Самым чистым городом россияне назвали Губкин в Белгородской области.

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