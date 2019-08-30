Россияне назвали самые грязные города страны

Архангельск и Каменск-Шахтинский в Ростовской области назвали самыми грязными городами — они набрали по 3,7 балла из 10 возможных. Рейтинг чистоты 200 городов России составил портал Domofond.ru, с его результатами ознакомилась «Российская газета».

Городу Свободный в Амурской области и Шахты в Ростовской поставили по 3,8 балла. Грязными также сочли Новочеркасск (Ростовская область), Махачкалу (Дагестан), Орск (Оренбургская область), Рубцовск (Алтайский край), Норильск (Красноярский край) и Белово (Кемеровская область). Омск жители оценили в 4,8 балла. Челябинск и Волгоград набрали по 5 баллов каждый.

Самым чистым городом россияне назвали Губкин в Белгородской области — его чистоту оценили в 8,2 балла. На втором месте Грозный — его оценили в 8 баллов. Столько же получил Гурьевск в Калининградской области. В десятку лидеров по чистоте также вошли Тюмень (7,9 балла) и Нижневартовск (7,7 балла). Геленджик и Ейск в Краснодарском крае набрали по 7,8 и 7,7 балла соответственно.

Рейтинг самых чистых городов-миллиоников возглавила Москва — ее оценили в 7,4 балла. На втором месте Краснодар (6,9 балла), на третьем — Казань (6,8 балла). В среднем россияне оценили чистоту улиц своих городов чуть выше среднего — на 6 баллов из 10 возможных. В опросе участвовали более 90 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что больше всего россияне мечтают о покупке жилья в двух населенных пунктах: Москве и Санкт-Петербурге. Самым непопулярным городом оказался Тольятти. В пятерку наиболее востребованных у покупателей жилья городов вошли также Краснодар и Уфа.

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