Назван самый пыльный город России

Самым пыльным российским городом оказалась Махачкала. Об этом свидетельствуют данные ежегодника, подготовленного входящей в структуру Росгидромета Государственной геофизической обсерваторией имени Воейкова.

Отмечается, что средний уровень запыленности воздуха в столице Дагестана в 2018 году превысил допустимый уровень в 4,1 раза. Высокие показатели запыленности — в два-три раза выше нормы — были зафиксированы в Новошахтинске, Гусиноозерске, Новочеркасске, Воронеже, Анадыре и Батайске.

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В материалах обсерватории также сообщается, что в целом средняя концентрация пыли превышает предельно допустимый уровень в 52 российских городах. При этом разовые инциденты превышения этой нормы в 2018 году отмечались в 121 городе. Максимальный уровень разовой запыленности — до восьми предельно допустимых концентраций — был зафиксирован в Томске и городе Кириши Ленинградской области.

Средний уровень запыленности в российских городах существенно не менялся с 2014 года, говорится в материалах обсерватории.

Ранее Минприроды составило список российских городов с самым загрязненным воздухом. Более половины — 57 процентов — населенных пунктов из этого списка находится в Сибирском федеральном округе. В число городов с самым грязным воздухом, по данным министерства, вошли Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ, Чита и другие населенные пункты.

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