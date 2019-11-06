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Названо идеальное место для жизни в России

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Более половины россиян считают идеальным местом для жизни городской спальный район. Об этом говорится в материалах всероссийского опроса, предоставленных «Ленте.ру» аналитиками «Авито Недвижимость».

Респондентам был задан вопрос о том, какую среду они считают идеальной для жизни. Первое место по количеству отданных голосов (51 процент опрошенных) занял вариант «спальный район с развитой инфраструктурой». Еще 25 процентов респондентов предпочли бы жить в городском центре, 19 процентов — за городом в месте с хорошей транспортной доступностью. Четыре процента назвали идеальной средой для жизни сельскую местность.

В материалах также отмечается, что опрошенные мужчины, в среднем, выказали большую склонность к жизни в пригородном доме либо в сельской местности, чем женщины. Интерес к жизни на природе также коррелировал в возрастом опрошенных: 29 процентов россиян в возрасте 56 лет и старше сочли пригородный дом идеальным вариантом для жизни.

В ходе исследования респондентов также спросили о том, что могло бы заставить их заплатить за жилье больше, чем планировалось изначально. 54 процента опрошенных отметили, что на такой шаг их бы заставило пойти эмоциональное впечатление, которое производит недвижимость («почувствую, что это мое жилье»). Еще 48 процентов назвали просторную площадь жилья, 46 процентов — хорошую транспортную доступность, 39 процентов — наличие парка по соседству с домом.

Весной 2019 года аналитики ГК «ФСК» провели исследование и выявили, какие объекты москвичи считают наиболее неблагоприятными для соседства со своим домом. 72 процента опрошенных оказались не готовы приобрести квартиру в доме рядом с крупной свалкой, 47 процентов — рядом с действующим заводом, 38 процентов — рядом с кладбищем.

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