Москвичи назвали самое страшное соседство

Более двух третей — 72 процента — людей, проживающих в Москве и планирующих купить новое жилье на территории города, не готовы рассматривать жилые комплексы, возводимые рядом с крупными свалками. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками ГК «ФСК».

Эксперты проанализировали покупательские предпочтения жителей 29 московских районов, готовых к приобретению жилья в новостройках в 2019 — 2021 годах. Как показали результаты, наиболее неблагоприятным «соседом» будущие новоселы считают свалку, 47 процентов отказываются жить рядом с действующим заводом, еще 38 процентов не выберут дом рядом с кладбищем.

В число объектов, соседство новостройки с которыми минимизирует вероятность принятия решения о покупке, москвичи включили шумные магистрали (29 процентов), ветки железной дороги (19 процентов), ТЭЦ (14 процентов) и жилые дома, стоящие слишком близко (11 процентов).

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К недостаткам, снижающим привлекательность дома, но не сводящим ее к нулю, горожане отнесли также удаленность от станций метро (этот вариант выбрали 30 процентов респондентов), однотипный старый жилой фонд (27 процентов), дефицит кафе и ресторанов (24 процента), торговых центров (17 процентов), спортивной (14 процентов) и медицинской (11 процентов) инфраструктуры.

При этом, как отмечают аналитики, 71 процент опрошенных москвичей высказал готовность мириться с любым из перечисленных недостатков при условии, что строящийся комплекс находится рядом с парком или предлагает квартиры на десять процентов дешевле, чем в среднем по району.

Ранее в мае московские новоселы рассказали о любимых видах из окна. Большинство — 30 процентов — покупателей жилья в столице предпочитают квартиры с видом на парк.

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