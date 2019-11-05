Названы города России с самыми плохими дорогами

Худшие дороги России находятся в Калуге, Смоленске, Йошкар-Оле, Курске и Ярославле. Об этом говорится на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ), чьи эксперты провели инспекцию российских трасс в период с 8 апреля по 13 сентября 2019 года.

Лучшими в ОНФ признали дороги Тюмени, Белгорода, Барнаула, Ставрополя и Казани. При составлении рейтинга учитывались размеры колеи, ям и разрушение верхнего слоя дорожного покрытия, выступы люков и канализационных решеток, швы и трещины, занижение обочин.

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Оценивали эксперты и доступность городской среды: наличие соответствующей разметки, переходов и т.д. По данному критерию рейтинг возглавили Белгород, Пермь, Тюмень, Казань и Екатеринбург. Хуже всего обстоят дела в Курске, Чите, Владивостоке, Ульяновске и Новосибирске.

Отдельно изучалась безопасность на дорогах (видимость трассы, освещенность, просматриваемость перекрестков). Первое место занял тот же Белгород, далее идут Казань, Пермь, Тюмень и Ставрополь. Больше всего опасностей на дорогах подстерегают жителей Калуги, Йошкар-Олы, Курска, Читы и Владивостока.

В августе 2019 года эксперты назвали самые безопасные города мира — это Токио, Сингапур и Осака. Единственный город России — Москва — в данном списке занимает лишь 37-е место.

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