Названы лучшие для жизни города России

Российский город с самой благоприятной средой — Москва. К такому выводу пришли эксперты Минстроя, подготовившие доклад «Индекс качества среды городов Российской Федерации». Результаты исследования была обнародованы в пятницу, 1 ноября, передает ТАСС.

В целом благоприятной можно назвать среду 23 процентов российских муниципалитетов, констатировали аналитики. Они ранжировали города по уровню комфортности проживания. Наибольшее число баллов — 276 из 360 возможных — в рейтинге набрала российская столица. На втором месте — Санкт-Петербург, получивший 238 баллов. На третьей строчке оказался Екатеринбург с показателем 191 балл. Казань и Нижний Новгород набрали по 190 баллов, 189 баллов досталось Красноярску.

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Среднее значение индекса для всех городов страны — 163 балла. Муниципалитеты оценивали по 36 критериям, среди которых благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, обеспеченность социальной инфраструктурой и прочие. Максимальная оценка за каждый критерий составила десять баллов. Комфортными аналитики признали города, набравшие не менее 180 баллов.

Вице-премьер Виталий Мутко в ходе презентации исследования подчеркнул, что индекс сформирован «не для соревнований». «Это ориентир для губернаторов, мэров городов. Они могут посмотреть, какие приоритеты в будущем», — цитирует чиновника агентство. Методика оценки качества городской среды была разработана Минстроем совместно с экспертами из ипотечной организации «Дом.рф» и КБ «Стрелка».

Ранее в октябре журнал Forbes назвал самые перспективные города России, признав Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань муниципалитетами, совершившими самый заметный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни за последние десять лет.

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