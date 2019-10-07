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Названы российские города с самыми большими зарплатами

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Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах. Об этом сообщает РИА Новости.

На рейтинг города влияли два основных показателя: среднего размера зарплаты за первые шесть месяцев 2019 года, а также их соотношение к стоимости стандартного потребительского набора. Список возглавила Москва: ее жители зарабатывают в среднем 96,9 тысяч рублей, на которые могут приобрести 3,83 величины потребительского набора.

В тройку городов с самыми большими зарплатами также вошли Южно-Сахалинск (90,6 тысяч рублей) и Салехард (88 тысяч рублей). Антилидерами рейтинга оказались Шахты, Черкесск и Элиста — средний заработок там составляет от 26,4 до 27,1 тысячи рублей.

Ранее россияне рассказали о необходимом для счастья уровне зарплаты. Согласно результатам опроса сервиса Superjob в среднем жителю России необходима 161 тысяча рублей, чтобы чувствовать себя счастливым.

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